Malagò spinto da AIC e AIAC il comunicato ufficiale | Persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro

Il comunicato ufficiale annuncia la candidatura di Malagò al ruolo di presidente, sostenuto dall'Associazione Italiana Calciatori e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio. La dichiarazione sottolinea che si tratta di una persona in grado di affrontare le molte sfide attuali e future del settore. La candidatura segue il supporto delle organizzazioni rappresentative di calciatori e allenatori, che hanno espresso fiducia nelle sue capacità di leadership.

Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Inchiesta arbitri, intervengono anche Le Iene! Il mistero della «bussata al VAR», le...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malagò spinto da AIC e AIAC, il comunicato ufficiale: «Persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro» Notizie correlate Federcalcio, Aic e Aiac: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"«E' andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi in discussione. Malagò dopo l’incontro con Aic e Aiac: «Spirito propositivo, ecco di che cosa abbiamo parlato»Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Una raccolta di contenuti Corsa alla presidenza Figc, Aic e Aiac con MalagòROMA (ITALPRESS) – Calciatori e allenatori hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò. A poco meno di due mesi dall’Assemb ... italpress.com Federcalcio: Aic e Aiac si schierano 'siamo con Malagò'(ANSA) - ROMA, 30 APR - A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente del ... corrieredellosport.it