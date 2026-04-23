Dopo un incontro con le associazioni di allenatori e calciatori, l’ex presidente del Comitato olimpico ha commentato un atteggiamento positivo e propositivo. La discussione si è concentrata su questioni legate alla gestione del calcio e alle prossime elezioni per la presidenza della federazione calcistica. La situazione si fa più complessa mentre si avvicinano le scadenze ufficiali per la candidatura alla guida della federazione.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro! Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Presidenza FIGC, Malagò si gioca la carta Maldini! Vertice con AssoCalciatori e AssoAllenatori Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 34ª giornata. Chi è stato scelto per...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malagò dopo l’incontro con Aic e Aiac: «Spirito propositivo, ecco di che cosa abbiamo parlato»

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Temi più discussi: Malagò dopo l’incontro con la Serie A: Mi sento adatto…; Malagò: Per la mia candidatura alla Figc, deciderò solo dopo l'incontro con tutte componenti; Elezioni Figc, Malagò: Non ho ancora deciso per candidatura. Priorità? Calcio metta da parte personalismi; Lega Serie A, Simonelli: Malagò? Dopo incontro oggi società a favore sono 19 e mezza.

Malagò dopo l'incontro con assocalciatori e assoallenatori: Due ore molto positiveGiovanni Malagò, potenziale candidato alla presidenza della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’incontro con i vertici di Associazione. tuttomercatoweb.com

Malagò dopo l'incontro con Aic e Aiac: Spirito propositivo. Nel pomeriggio tocca ad AbeteLa nota dell'Assoallenatori e dell'Assocalciatori dopo il confronto con l'ex n.1 del Coni: È andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi di discussione ... gazzetta.it

#Malagò dopo l'incontro con i club di #SerieA: «Ognuno ha considerazioni diverse» - facebook.com facebook

Intervenuto in conferenza stampa dopo l'incontro con i club della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha anche fatto chiarezza sulla questione nuovo CT Malagò ha confermato di non essere ancora sicuro di candidarsi al ruolo di presidente della FIGC e che qui x.com