Nella riunione tra Federcalcio, Aic e Aiac, è stato riferito che l'incontro si è svolto in modo positivo e che su temi chiave ci sono stati accordi e condivisioni. I rappresentanti delle organizzazioni hanno confermato di aver condiviso le posizioni principali e hanno annunciato che procederanno con le proprie attività in base a quanto discusso. La discussione si è concentrata su questioni rilevanti per il mondo del calcio e dei suoi professionisti.

«E' andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi in discussione. Faremo i nostri passaggi interni e poi decideremo, dopo aver incontrato nel pomeriggio Abete": il sindacato dei calciatori e quello dei tecnici commentano così, in una dichiarazione all’ANSA, l'incontro con Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Federcalcio. Alla riunione con l’ex presidente del Coni erano presenti per l'Aic il presidente Calcagno, il dg Grazioli e i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, per l’Aiac il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi e il segretario generale Perdomi....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federcalcio, Aic e Aiac: "Con Malagò molto bene, condividiamo i temi principali"

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