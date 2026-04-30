L’ex presidente del CONI si sta preparando a candidarsi alla presidenza della FIGC, con il sostegno che ha raggiunto il 48% delle preferenze tra gli aventi diritto al voto. La sua candidatura sta attirando sempre più attenzione, mentre i consensi si consolidano in vista delle prossime elezioni. La figura di Malagò si fa strada nel panorama calcistico italiano, con un consenso in crescita tra gli elettori.

di Stefano Cori Malagò verso la Presidenza della FIGC? Crescono sempre più di più le chance dell’ex numero uno del CONI. Il panorama politico del calcio italiano si avvia verso una fase di profonda trasformazione. La corsa alla Presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) registra un’accelerazione significativa che vede protagonista Giovanni Malagò. L’ex Presidente del CONI, figura di spicco dello sport nazionale, ha incassato ufficialmente il sostegno di due pilastri fondamentali del sistema calcistico: l’ AIC (Associazione Italiana Calciatori) e l’ AssoAllenatori (AIAC). Malagò sempre più vicino alla maggioranza. Il supporto delle componenti tecniche non è solo simbolico, ma sposta drasticamente gli equilibri elettorali.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Malagò si avvicina alla Presidenza della FIGC: arriva al 48% dei consensi

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