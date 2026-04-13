Diciotto club a favore la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della Figc

Durante l'assemblea dei club di Serie A tenutasi a Milano, sono stati diciotto i club che hanno approvato la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso dell'incontro, con il via libera unanime di una larga maggioranza. Malagò, ex presidente del Coni, è stato indicato come candidato dai rappresentanti dei club di massima serie italiana.

La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della Figc 18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Leggi anche: Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club