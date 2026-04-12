Adriano Galliani ha dichiarato di non voler concorrere alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se il suo nome è stato indicato come possibile candidato. Ha specificato che il profilo più adatto per ricoprire quel ruolo è quello di Giovanni Malagò. Nonostante il sostegno del club di appartenenza, Galliani ha confermato di non avere intenzione di presentarsi alle elezioni.

Adriano Galliani, nonostante l’endorsement del Milan, ha escluso una sua candidatura a presidente della Figc. Ne parla Monica Colombo sul Corriere della Sera. Le parole di Galliani. Si legge sul Corsera: “Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito». Adriano Galliani, sollecitato da un gruppo di società a entrare nella contesa elettorale, a 24 ore dall’assemblea della Serie A, compie un passo indietro. “Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc. Il profilo migliore è Giovanni Malagò”

Il post di Manlio Messina: «Se riproponete Schifani alla Presidenza della Regione siciliana mi candiderò contro»Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di spicco di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha lanciato un chiaro avvertimento sui social.

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