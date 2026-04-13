Cosa dice la legge che Lotito vuole cambiare per l'elezione del nuovo presidente della FIGC

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto previsto dalla legge, ci sono norme specifiche che regolano l’elezione del nuovo presidente della FIGC. Attualmente, Lazio e Verona sono le uniche squadre che non sostengono la candidatura di Giovanni Malagò. La discussione riguarda anche eventuali modifiche legislative che potrebbero influenzare il processo elettorale e la composizione degli organi di governo del calcio italiano.

Lazio e Verona sono le uniche due squadre a non appoggiare la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC. Per Claudio Lotito il problema è un sistema ancora basato su una normativa ritenuta ormai obsoleta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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