Cosa dice la legge che Lotito vuole cambiare per l'elezione del nuovo presidente della FIGC

Secondo quanto previsto dalla legge, ci sono norme specifiche che regolano l’elezione del nuovo presidente della FIGC. Attualmente, Lazio e Verona sono le uniche squadre che non sostengono la candidatura di Giovanni Malagò. La discussione riguarda anche eventuali modifiche legislative che potrebbero influenzare il processo elettorale e la composizione degli organi di governo del calcio italiano.

Lazio e Verona sono le uniche due squadre a non appoggiare la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC. Per Claudio Lotito il problema è un sistema ancora basato su una normativa ritenuta ormai obsoleta.🔗 Leggi su Fanpage.it Come funziona l’elezione del presidente della FIGC: i delegati, le modalità di voto e il quorumGravina ha rassegnato le dimissioni e le elezioni per il presidente della FIGC sono state fissate per il 22 giugno 2026. Malagò ha l’appoggio della Serie A per diventare il presidente della FIGC: solo Lotito si opponeLunedì la Serie A terrà una riunione per scegliere il suo candidato alle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC: la maggioranza...