L’Assocalciatori esce allo scoperto | Malagò adatto a ricoprire la carica di presidente della Figc

L’Assocalciatori ha espresso pubblicamente il suo sostegno a un candidato per la presidenza della FIGC, ritenendo che sia adatto a ricoprire il ruolo. Sono emersi anche endorsement da parte di allenatori e calciatori, aumentando le possibilità che questo candidato possa avanzare rispetto a un altro sfidante nella corsa alla guida del massimo organismo calcistico nazionale. La competizione sembra in fase di sviluppo, con i protagonisti che si fanno avanti pubblicamente.

Habemus endorsement di allenatori e calciatori e, a questo punto, è probabile che Malagò sia più avanti di Abete nella corsa al trono della Figc. Infatti, l’Associazione calciatori ha pubblicato una nota ufficiale schierandosi apertamente con l’ex presidente del Coni. L’Assocalciatori sta con Malagò. La nota ufficiale recita: A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Assocalciatori esce allo scoperto: “Malagò adatto a ricoprire la carica di presidente della Figc” Notizie correlate Malagò in corsa per la presidenza FIGC? L’ex numero uno del Coni esce allo scoperto: ecco cosa ha dettodi Francesco SpagnoloMalagò resta in piena corsa per la presidenza della FIGC, ma da parte sua c’è la volontà di correre solamente in un caso. Abete esce allo scoperto: «Io nuovo presidente della FIGC? Un problema che non mi pongo». Ecco cosa ha dettodi Luca FiorettiAbete allo scoperto: le riflessioni del dirigente sulle dimissioni presidenziali e sulle riforme utili per riuscire a ricostruire...