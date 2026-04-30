Malagò annuncia | Mia candidatura a presidente FIGC? Scioglierò le riserve dopoché…

Il presidente di un'importante organizzazione sportiva ha dichiarato che deciderà se candidarsi alla presidenza della federazione calcistica italiana dopo aver valutato alcuni aspetti. Ha specificato che scioglierà le riserve in un momento successivo, senza indicare una data precisa. La notizia ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino le dinamiche del calcio nazionale. La decisione finale arriverà in un prossimo futuro.

Malagò annuncia: «Mia candidatura a presidente FIGC? Scioglierò le riserve dopoché.». Parla l’ex presidente del Coni. La corsa per la presidenza della Federcalcio ha raggiunto un punto di svolta decisivo, con il nome dell’ex numero uno del CONI sempre più vicino alla leadership di via Allegri. Le dinamiche in vista delle prossime Elezioni FIGC si stanno consolidando attorno a un fronte istituzionale estremamente compatto, intenzionato a dare il via a un radicale nuovo corso per il calcio italiano. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Raggiunto telefonicamente dall’ ANSA, Giovanni Malagò ha espresso il suo parere sul sostegno strategico incassato da Assocalciatori (AIC) e Assoallenatori (AIAC).🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò annuncia: «Mia candidatura a presidente FIGC? Scioglierò le riserve dopoché…» Notizie correlate Leggi anche: Malagò esce di nuovo allo scoperto: «Entro fine della prossima settimana scioglierò le riserve per la mia candidatura alla presidenza FIGC» Leggi anche: FIGC, Lega Calcio spinge per candidatura di Malagò come presidente con 16 voti favorevoli su 20, lunedì 13 l’assemblea Aggiornamenti e contenuti dedicati Figc, Malagò è il candidato della Lega Serie A per la presidenza. In corsa anche AbeteSono 18 le preferenze per l’ex numero uno del Coni. Il presidente della Lega Dilettanti: Parlare prima di programmi poi di candidati, non basta una persona per risolvere i problemi del calcio ... adnkronos.com Malagò apre il giro delle consultazioni: Non so ancora se porterò avanti la mia candidaturaFedercalcio in piena campagna elettorale. L'ex Presidente del Coni ha incontrato la Lega Serie A che lo supporta: Ma voglio parlare anche con le altre componenti ... dire.it