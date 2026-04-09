Lunedì 13 aprile si terrà l'assemblea della Lega Calcio, durante la quale sarà discusso il nome del candidato della Serie A per le prossime elezioni del 22 giugno, che definiranno il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La Lega ha espresso il proprio sostegno al candidato con 16 voti favorevoli su 20, in vista di questa consultazione.

Lunedì 13 aprile è stata convocata l’Assemblea della Lega Calcio. Su tavolo il nome del candidato della componente Serie A alle prossime elezioni del 22 giugno quando verrà scelto il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La maggioranza dei club è orientata a fare il nome di Giov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FIGC, Lega Calcio spinge per candidatura di Malagò come presidente con 16 voti favorevoli su 20, lunedì 13 l’assemblea

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