Make-up editoriale Julia Voron a Napoli per una masterclass internazionale

A Napoli si tiene una masterclass internazionale condotta da Julia Voron, make-up artist nota nel mondo dell'editorial fashion. La sessione coinvolge professionisti del settore che desiderano approfondire tecniche e tendenze del trucco artistico. La presenza di Voron rappresenta un momento di formazione e scambio di conoscenze tra esperti del settore. La masterclass si svolge in una location dedicata, con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

A Napoli arriva Julia Voron, tra le make-up artist più riconoscibili nel panorama internazionale dell’editorial fashion. Dal 5 maggio terrà una masterclass all’Accademia Liliana Paduano, dedicata al trucco editoriale e alla produzione moda. Il percorso si svolgerà nell’auditorium dell’istituto in due giornate – 5 e 6 maggio – per un totale di dodici ore tra teoria, pratica e shooting fotografico finale. Un metodo dal set editoriale. Make-up artist ucraina con base a Londra, Voron è nota per uno stile che combina perfezione della pelle, ricerca cromatica e uso sperimentale di colori e texture. La sua attività didattica è inserita nel circuito della Danessa Myricks University, realtà di riferimento nella formazione avanzata del settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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