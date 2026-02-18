Unife in programma a Ferrara una masterclass internazionale sulla fisica delle particelle

A Ferrara, Unife organizza una masterclass internazionale sulla fisica delle particelle, attirando 220 studenti delle scuole superiori emiliane. L’evento, che si svolge nel corso di questa settimana, permette ai giovani di avvicinarsi in modo pratico alle scoperte più recenti nel campo della fisica. I ragazzi avranno la possibilità di partecipare a esperimenti e di dialogare con ricercatori provenienti da diverse nazioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e concreta.

Sono 220 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori emiliane coinvolti quest'anno nelle ‘International masterclasses’ di fisica delle particelle, l’iniziativa internazionale che porta le ragazze e i ragazzi a confrontarsi direttamente con la ricerca scientifica di frontiera. In Emilia-Romagna le masterclass sono organizzate dalla Sezione di Bologna e Ferrara e il gruppo collegato di Parma dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con le Università degli Studi di Bologna, Ferrara e Parma. In Emilia-Romagna le attività si terranno nelle aule delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara e Parma e saranno articolate in seminari introduttivi e sessioni pratiche al computer.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

