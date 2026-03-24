Masterclass con Heygio e Astra Make-up

Una masterclass dedicata al settore beauty si svolgerà sabato 28 marzo presso gli spazi di The Social Hub Bologna, a partire dalle ore 15:00. L'evento sarà condotto da Heygio e Astra Make-up e si concentrerà su tecniche e pratiche relative al trucco e alla cura del viso. L’incontro durerà alcune ore e sarà aperto ai partecipanti interessati a approfondire le proprie competenze nel settore.

Incontro dedicato al mondo beauty che si terrà sabato 28 marzo negli spazi di The Social Hub Bologna, a partire dalle ore 15:00. La make-up artist HEYGIO (Giorgia Casarotto) terrà una masterclass in collaborazione con Astra Make-up. L’appuntamento esplorerà un approccio all'estetica volto a rafforzare la sicurezza personale attraverso la tecnica del trucco correttivo: un metodo pensato per sottolineare i propri punti di forza, evidenziando i lineamenti naturali senza nasconderli. L’incontro è gratuito, su prenotazione e aperto a tutti, da chi muove i primi passi nel mondo della cosmesi agli appassionati più esperti e proseguirà alle 17:00 con un aperitivo accompagnato da un djset, offrendo l'occasione di conoscere da vicino la make-up artist in un contesto informale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare FuoriAstra Make?Up presenta la collezione ufficiale di Mare Fuori: mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette ispirati alla serie TV fenomeno... Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk con grillz e no make-up make-up e le pagelle dei beauty look in terza serata