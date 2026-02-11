A Oria magistrati e istituzioni in campo per la Partita della Legalità

Domani, alle 17:30, il Palazzetto dello Sport di Oria accoglie una partita di calcetto tra magistrati dell’Associazione nazionale e rappresentanti del Comune. L’evento mette insieme istituzioni e professionisti per un match che punta a rafforzare i legami e promuovere la legalità in città.

ORIA – Domani, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 17:30, il Palazzetto dello Sport di Oria ospiterà la sfida di calcetto tra l'Associazione nazionale magistrati (Sottosezione di Brindisi) e il Comune di Oria. L'evento, intitolato "Sport, Istituzioni e Valori – La legalità scende in campo", mira a.

