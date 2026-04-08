A metà agosto 2026, il Palermo FC partirà per l’Australia per partecipare al torneo estivo chiamato Calcio Italiano, che si svolgerà a Perth. La competizione vedrà la presenza di altre squadre italiane, tra cui l’Inter, la Juventus e il Milan. La squadra siciliana affronterà queste formazioni in una serie di incontri durante l’evento. La trasferta rappresenta un’occasione per il club di confrontarsi con alcune delle principali squadre italiane.

Il Palermo FC volerà in Australia nell’agosto 2026 per partecipare a Calcio Italiano, un torneo estivo organizzato a Perth che vedrà il coinvolgimento di Inter, Juventus e Milan. L’operazione segna un punto di svolta nei più di 125 anni di vita della società rosanera. Il club siciliano si inserisce in un programma di preparazione pre-season che prevede l’atterraggio nel Western Australia, una regione che sta consolidando il proprio prestigio come hub per i grandi eventi sportivi globali. Il calendario prevede un incontro di rilievo tra Palermo e Juventus, fissato per martedì 11 agosto presso l’Optus Stadium di Perth. I dettagli relativi agli orari e alle modalità di acquisto dei biglietti saranno resi noti in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo in Australia: sfida alla Juve nel torneo Calcio Italiano

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Il calcio italiano (alla fine) vola in Australia: Perth Optus Stadium Mercoledì 5 agosto: Inter-Milan Sabato 8 agosto: Inter-Juventus - facebook.com facebook