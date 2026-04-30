Stanotte a Gualdo Tadino si svolge l’alzata dei pioppi, un evento che fa parte di una delle feste più antiche d’Europa. La manifestazione si accompagna a applausi e fuochi d’artificio, celebrando una tradizione che si tramanda da secoli. La cerimonia segna il culmine di un lungo percorso di rinnovamento e mantenimento delle usanze storiche della comunità locale.

GUALDO TADINO – Stanotte si alza il " Maggio ". Tra un tripudio di applausi e fuochi d’artificio. Con la soddisfazione e l’entusiasmo di aver rinnovato una delle più antiche feste d’Europa, mantenendo fedeltà ad una tradizione plurisecolare. Protagonisti primi i " lupi ", cioè i maggiaioli, "giovani" di ogni età, e la gente di San Pellegrino. Celebrano un evento fondamentale per il paese: che si chiamava Castro Contranense e disponeva di un castello; la sera del 30 aprile del 1004, un anziano pellegrino, accompagnato da un giovanetto, chiese ospitalità; ma non ci fu accoglienza; i due passarono la notte sotto un piccolo ponte, ma furono travolti dalla piena causata da un forte temporale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio di San Pellegrino. Stasera l’alzata dei pioppi

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