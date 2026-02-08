La proposta del Maggio Eugubino | Rievocare l’alzata storica dei Ceri

La proposta del Maggio Eugubino di rievocare l’alzata storica dei Ceri sta facendo discutere in città. Gli organizzatori vogliono riproporre l’evento come una vera e propria testimonianza di tradizione e identità. La scelta ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi vede nella proposta un modo per riscoprire le radici e chi invece si domanda se sia il momento giusto per riproporre una scena così importante. La data, che richiama alla memoria collettiva, si inserisce nel cuore della Festa dei Ceri, e potrebbe diventare un appuntamento fis

Una data che parla alla memoria collettiva della città e alla storia più profonda della Festa dei Ceri. Il Maggio Eugubino rilancia il valore simbolico del 15 maggio 1926, quando per la prima e unica volta i tre Ceri furono innalzati nel cortile del Palazzo Ducale, allora per volontà del podestà Lamberto Marchetti e del primo capitano Ubaldo Scavizzi. Un episodio rimasto nella tradizione come momento di unità e condivisione, suggellato da una solenne "tavola bona". A cento anni da quell'evento, l'associazione propone di rievocarlo riportando, subito dopo l'alzata e prima della mostra, le tre macchine lignee nel cortile del Palazzo Montefeltresco, per poi consentire a ciascun Cero di riprendere il proprio percorso consueto.

