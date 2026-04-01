Nell’ambito dell’indagine Hocus Pocus, sei persone sono state imputate per reati che riguardano droga, riciclaggio e usura nell’area dell’Erbese. La Squadra Mobile di Como e il sostituto procuratore di Milano hanno portato avanti il procedimento, chiedendo condanne che vanno da sei a ventidue anni di carcere. Il processo si è concluso con richieste di pena da parte delle autorità giudiziarie.

Erba (Como), 1 aprile 2026 – Richieste di condanna da 6 a 22 anni al termine del dibattimento dell’indagine Hocus Pocus, condotta dalla Squadra Mobile di Como e dal sostituto procuratore della da di Milano Sara Ombra. Davanti al Tribunale Collegiale di Como, sono arrivati sei imputati su trenta, i soli che hanno scelto il dibattimento. Le accuse sono suddivise in due filoni principali, corrispondenti ai rispettivi gruppi criminali giunti a processo: uno attivo nella zona dell’Erbese, e concentrato quasi esclusivamente sullo smercio di droga, con una rilevante disponibilità di armi, il secondo che partiva ancora dallo smercio di droga, per poi arrivare a comprendere riciclaggio di denaro e usura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga, riciclaggio e usura nell’Erbese: i sei imputati rischiano fino a 22 anni di carcere

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