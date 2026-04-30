Le indagini e i documenti processuali rivelano che negli ultimi sessant’anni, Vito Ciancimino ha svolto un ruolo centrale nel sistema mafia-appalti in Sicilia. Le prove indicano che l’ex politico agiva come collegamento tra le istituzioni politiche e le imprese coinvolte negli appalti pubblici. Nessun elemento lascia dubbi sulla sua posizione di figura chiave in questa rete, secondo quanto emerso dalle carte dell’inchiesta.

Le carte processuali e i memoriali non lasciano spazio a dubbi: negli ultimi sessanta anni, Vito Ciancimino è stato il primo pilastro su cui si è costruito il sistema mafia-appalti in Sicilia. In pratica, la figura centrale che ha reso stabile e riproducibile la commistione tra politica, imprese e Cosa nostra. Ciancimino, corleonese di nascita, scala la Democrazia Cristiana palermitana, proprio mentre il capoluogo siciliano vive una massiccia espansione edilizia. Assessore ai lavori pubblici (1963-1971) e sindaco (1969-70) di Palermo, il già quarantenne Ciancimino occupa posizioni che gli consentono di governare concessioni, licenze e nomine nelle municipalizzate.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mafia-Appalti, Ciancimino era il ponte tra la politica e le imprese: le indagini

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