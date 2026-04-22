Un'inchiesta pubblicata da un quotidiano rivela dettagli sui rapporti tra Mafia e appalti pubblici negli anni '90, con particolare attenzione alle affermazioni di un ex collaboratore di giustizia. Nel frattempo, un politico ha chiesto chiarimenti a due ex magistrati sulle indagini condotte in quegli anni e sui collegamenti possibili tra le imprese e le organizzazioni criminali. La questione riguarda anche le dichiarazioni di Ciancimino e le rivelazioni sulla stagione di sangue e di affari di quel periodo.

Se vi sta appassionando l'inchiesta de Il Tempo sul 1992, su come le tesi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono osteggiate nel cuore stesso di certa magistratura, e su come (da sinistra e non solo) si sia veicolata per trent'anni una narrazione distorta, allora c'è un libro che dovete assolutamente prendere in mano. È uscito a novembre del 2024, si intitola «L'altra verità – Giovanni Falcone, Vito Ciancimino e la lotta alla "vera mafia" che non si è ancora completamente combattuta» (edizioni Piemme), e ne sono autori il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno. Quel che emerge dal volume è materiale rovente: in un altro paese, avrebbe scatenato discussioni al calor bianco.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dossier Mafia e appalti e rivelazioni di Ciancimino. Capezzone: qualche domanda a Violante e Caselli

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Esperia. . Non fu solo vendetta mafiosa. Attorno alle stragi del 1992 c’è anche l’ombra lunga del dossier mafia-appalti: un’indagine che toccava boss, affari, colletti bianchi e potere. E che ancora oggi lascia aperte domande decisive su ciò che è stato fermato, - facebook.com facebook

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