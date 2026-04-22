Le carte depositate dalla Procura di Caltanissetta hanno rivelato nuovi dettagli sulla gestione delle indagini giudiziarie relative a mafia e appalti del 1992. Il dossier contiene documenti che sollevano dubbi su alcuni aspetti delle procedure adottate in quel periodo. Le informazioni sono state condivise con gli organi competenti, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini in corso. La vicenda sta attirando l’attenzione degli investigatori e degli addetti ai lavori.

Le recenti carte depositate dalla Procura di Caltanissetta hanno scoperchiato un vaso di Pandora giudiziario, mettendo in discussione la gestione delle indagini su Mafia e appalti risalenti al 1992. Il procuratore Salvatore De Luca ha presentato un fascicolo di 387 pagine che mette in luce gravi criticità nella conduzione dei lavori da parte di Scarpinato, descrivendo un’attività investigativa frammentata e talvolta parziale, capace di influenzare pesantemente l’esito delle indagini sulle stragi che colpirono Falcone e Borsellino. Il cuore del documento prodotto da Caltanissetta risiede nella denuncia di una gestione del filone Mafia-appalti definita come spezzata e tenuta sottotraccia per favorire una chiusura rapida delle posizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e appalti 1992: il dossier che scuote le indagini su Scarpinato

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