Otto cittadini della zona di Forlì riceveranno domani, in occasione della festa dei lavoratori, la Stella al Merito del Lavoro e il titolo di Maestri del Lavoro. La cerimonia si svolgerà nel salone del podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna. Questi riconoscimenti vengono assegnati a persone che si sono distinte in settori come innovazione, sicurezza e integrazione nel mondo del lavoro.

Sono otto i cittadini di Forlì e del comprensorio che domani, nel giorno della festa dei lavoratori, riceveranno la Stella al Merito del Lavoro e il titolo di Maestri del Lavoro, nel salone del podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna. Si tratta della più alta onorificenza destinata ai lavoratori dipendenti, concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro a chi si è distinto per perizia professionale, laboriosità e correttezza morale nel corso della carriera. Tra i nuovi insigniti figurano lavoratori che si sono distinti per essere stati protagonisti attenti, innovativi e disponibili di percorsi professionali lunghi decenni all’interno delle rispettive aziende.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maestri del lavoro. Protagonisti da decenni nell’innovazione, sicurezza o integrazione

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