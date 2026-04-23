Bottega del Giglio e Maestri Madonnari protagonisti ad Anghiari

Ad Anghiari si svolge un evento che coinvolge la Bottega del Giglio e i Maestri Madonnari, creando un momento di interesse nel panorama locale. La manifestazione si tiene nel centro storico, attirando visitatori e appassionati di arte e tradizione. Entrambe le realtà sono protagoniste di questa iniziativa, che si svolge nel weekend e presenta opere e attività legate alla cultura artistica della zona.

Arezzo, 23 aprile 2026 – nel primo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana Si avvicina il grande appuntamento con l’edizione 2026 della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma ad Anghiari nei prossimi due fine settimana: dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. Il paese tiberino si appresta ad accogliere visitatori, appassionati e operatori del settore per celebrare, ancora una volta, l’eccellenza del fatto a mano, tra tradizione, innovazione e saperi tramandati nel tempo. La mostra è diventata un punto di riferimento per l’artigianato di qualità, capace di valorizzare le produzioni locali e attirare realtà di rilievo nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bottega del Giglio e Maestri Madonnari protagonisti ad Anghiari Notizie correlate Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libroArezzo, 12 marzo 2026 – Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libro. Leggi anche: "Uno Mattina in famiglia" gira ad Anghiari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Misericordia del Giglio rafforza i servizi ai cittadini con la bottega della salute; Anghiari: torna la 51ª Mostra Mercato dell'Artigianato della; Apre una novità in centro a Empoli: un laboratorio di pelletteria di lusso; Anghiari celebra l’eccellenza del fatto a mano: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Bottega del Giglio e Maestri Madonnari protagonisti ad AnghiariArezzo, 23 aprile 2026 – Bottega del Giglio e Maestri Madonnari protagonisti ad Anghiari nel primo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana Si avvicina il gra ... lanazione.it La Misericordia del Giglio rafforza i servizi ai cittadini con la bottega della saluteLa Misericordia dell'Isola del Giglio insieme all'Anci Toscana con il supporto del comune dell'isola, rinnovano fino al termine del 2027 la convenzione per il progetto Botteghe della Salute, conferm ... giglionews.it La Bottega Del Giglio - facebook.com facebook