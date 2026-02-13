Sicurezza e lavoro punti di forza del territorio innovazione e ambiente i problemi

Luca Rossi, imprenditore nel settore edile di Piacenza, ha denunciato ieri un incremento dei controlli sulla sicurezza sul lavoro, motivato dalla recente ondata di incidenti nelle costruzioni. La decisione deriva dall’esigenza di rafforzare le misure di prevenzione dopo un episodio che ha coinvolto un operaio rimasto leggermente ferito in un cantiere di via XX Settembre. Questo fatto ha attirato l’attenzione sulla tensione tra la tutela dei lavoratori e le esigenze di velocizzare le opere pubbliche nel centro storico.

Il progetto Bes delle Province nasce dalla collaborazione tra gli uffici di statistica provinciali (riuniti nel Cuspi), l’Unione delle Province Italiane e l’Istat, con l’obiettivo di misurare in modo sistematico e comparabile le condizioni di benessere dei territori italiani. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 43 enti (34 province e 9 città metropolitane) in 9 regioni, confermando la presenza di tutte le province dell’Emilia-Romagna e del Lazio. Tutti i report 2025 sono consultabili in versione pdf sul sito del Cuspi al link www.besdelleprovince.it, dove è possibile effettuare anche l'esportazione dei dati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

