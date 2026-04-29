Nel torneo di Madrid 2026, Sinner si prepara a sfidare Jodar nei quarti di finale del singolare maschile. La partita si svolgerà in serata e determinerà l’accesso alla semifinale. Nel frattempo, sul campo adiacente, Fils affronterà Lehecka in un altro incontro di qualificazione. La giornata di mercoledì vede così le ultime sfide della parte alta del tabellone, con i concorrenti pronti a contendersi un posto tra i migliori quattro.

Il mercoledì della seconda settimana del torneo di Madrid propone i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile. Prolungare la propria straordinaria serie di imbattibilità, battere il nuovo astro nascente del circuito e staccare così il pass per la semifinale. Jannik Sinner nell’incontro di chiusura della sessione pomeridiana affronta l’emergente spagnolo Rafael Jodar. Nel match di ieri contro il britannico Cameron Norrie il numero 1 del mondo, che ha eguagliato il suo miglior risultato nella capitale spagnola, si è imposto senza forzare l’andatura e ha esibito il cinismo dei grandi quando ha dovuto giocare i punti importanti del confronto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026: Sinner affronta l’esame Jodar per la semifinale. Sfida serale Fils-Lehecka

Notizie correlate

ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con SinnerNegli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid continua la corsa di Rafael Jodar.

ATP Barcellona 2026: Jodar raggiunge Fils in semifinale, l’altra è Rublev-MedjedovicTerminata la giornata dedicata ai quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, un pezzo di storia del tennis catalano e non solo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Live Arthur Fils - Jirí Lehecka - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 29/04/2026; Madrid, giornata italiana agli ottavi: ecco quando giocano Sinner, Musetti e Cobolli; ATP Madrid 2026: Sinner piega Norrie. Fils attende Lehecka o Musetti ai quarti.

Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streamingJannik Sinner gioca oggi contro Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita è in programma non prima delle ore 16, e mette in palio la semifinale contro uno tra Lehecka e Fils. D ... fanpage.it

Madrid, il programma di mercoledì 29 aprile: Sinner nel pomeriggio. Fils-Lehecka alle 21:30Tennis - ATP | Il numero uno del mondo riscenderà in campo anche mercoledì. Molto probabile la sfida con Jodar. Ma prima lo spagnolo dovrà superare l'esame Kopriva ... ubitennis.com

Madrid, il programma di mercoledì 29 aprile: Sinner alle 16. Fils-Lehecka alle 21:30 - facebook.com facebook

Musetti si ferma agli ottavi a Madrid Lehecka domina e vola ai quarti, dove affronterà Fils Giornata opaca per l’azzurro alla Caja Mágica. #Tennis #MadridOpen x.com