Madrid oggi Cobolli-Zverev ai quarti – Il match in diretta

Oggi a Madrid si giocano i quarti di finale del Masters 1000. L’italiano Cobolli-Zverev affronta il tedesco Zverev, dopo aver battuto al turno precedente il russo Medvedev. La partita si svolge nel contesto del torneo spagnolo, con l’azzurro che cerca di avanzare ulteriormente nel tabellone. La sfida è tra due giocatori di livello, in un evento che raccoglie molti appassionati.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 30 aprile, l'azzurro affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo spagnolo, dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev agli ottavi. Il tedesco ha invece superato il ceco Jakub Mensik nel turno precedente. Il match inizierà intorno alle 20. Dove vedere Cobolli-Zverev? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app Sky Go, su NOW e Tennis Tv. Domani, a Madrid, toccherà in semifinale a Jannik Sinner. L'azzurro affronterà Arthur Fils alle 16. —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Forza Flavio, facci sognare! Cobolli affronterà Zverev, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid questa sera sul campo Centrale di Madrid non prima delle ore 20 Il tedesco guida 2-1 il bilancio dei precedenti, mentre è 1-1 quello x.com