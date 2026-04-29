Flavio Cobolli ha conquistato i quarti di finale al Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000 con un montepremi di 8 milioni di euro. Dopo aver battuto in tre set il russo Medvedev, il tennista italiano si prepara ad affrontare il tedesco Zverev nella prossima sfida. La partita contro Medvedev si è conclusa con un punteggio favorevole a Cobolli in tre set.

Flavio Cobolli ai quarti di finale del «Mutua Madrid Open», quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della «Caja Magica» della capitale spagnola. Il tennista romano, numero 13 del ranking Atp e decima testa di serie, si è imposto sul russo Daniil Medvedev, settima forza del torneo, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4. Cobolli, per la prima volta ai quarti in un 1000, si giocherà un posto in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev che ha battuto il ceco Jakub Mensik .🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madrid, Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set. Affronterà Zverev

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