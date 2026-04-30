Madrid Kostyuk | non stringerà la mano a Potapova per divergenze etiche

Durante un match giocato a Madrid, Marta Kostyuk ha deciso di non stringere la mano a Anastasia Potapova al termine dell'incontro. La decisione è stata motivata da divergenze di natura etica tra le due tenniste. Questa scelta ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, senza ulteriori commenti ufficiali da parte delle atlete coinvolte.

? Cosa sapere Marta Kostyuk rifiuta la stretta di mano a Anastasia Potapova a Madrid giovedì 30 aprile.. La tennista ucraina contesta il cambio di nazionalità dell'atleta austriaca per divergenze politiche.. Marta Kostyuk ha dichiarato ufficialmente che non stringerà la mano a Anastasia Potapova al termine della semifinale del WTA 1000 di Madrid, prevista per giovedì 30 aprile alle ore 21:30, a causa di divergenze etiche legate alla gestione del conflitto in corso. La tensione sportiva nel rettangolo di gioco si trasforma in una questione di principi politici nella capitale spagnola. La tennista ucraina, attualmente seconda nel ranking, ha chiarito la sua posizione nei confronti dell’atleta austriaca, ex russa, spiegando che il cambio di passaporto non è sufficiente a sanare le ferite aperte dalla guerra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Kostyuk: non stringerà la mano a Potapova per divergenze etiche Notizie correlate Marta Kostyuk in vista della semifinale a Madrid: “Non stringerò la mano a Potapova”Sarà una semifinale di grande tensione quella in programma questa sera al WTA di Madrid 2026. Leggi anche: WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina Pliskova Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Kostyuk spiega perché domani non stringerà la mano di Potapova; Kostyuk continua imbattibile e si infila nelle semifinali di Madrid. Kostyuk all'attacco: Non stringo la mano a Potapova. A Madrid semifinale e veleni tra l'ucraina e l'ex russaKostyuk all'attacco: Non stringo la mano a Potapova. A Madrid semifinale e veleni tra l'ucraina - rispetto solo Kasatkina - e l'ex russa, neo austriaca. sport.virgilio.it Marta Kostyuk: Potapova? Per me non cambia nulla. Stringo la mano solo a KasatkinaSemifinali più che inedite al Mutua Madrid Open, dopo l'uscita di scena di tutte le principali favorite alla vittoria finale. La testa di serie più alta rimasta in gara è la 9 di Mirra Andreeva, che s ... tennisworlditalia.com COBOLLI K.O. Cobolli saluta il Masters 1000 di Madrid ai quarti di finale: l’azzurro si arrende in due set (6-1, 6-4) contro Alexander Zverev, numero tre al mondo. x.com Blockx batte Ruud e vola in semifinale a Madrid: ora uno tra Cobolli e Zverev - facebook.com facebook