Madrid domani Sinner-Norrie agli ottavi | orario precedenti e dove vederla

Domani a Madrid, nel torneo Masters 1000, si disputerà l'incontro tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, valido per gli ottavi di finale. L'azzurro torna in campo dopo le precedenti partite e sfiderà il britannico in un match che si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti. La partita sarà visibile in diretta e sarà uno dei confronti più attesi di questa fase del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Domani, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Sinner affronterà Norrie agli ottavi domani, martedì 28 aprile, in orario ancora da definire. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori. Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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