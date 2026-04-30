Giovedì 30 aprile, a Madrid, Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP. La partita si gioca nel torneo di singolare maschile, mentre in Italia, alle 20:30, a Perugia, si tiene la prima gara della finale dei play-off di Superlega tra Civitanova e una squadra locale. Entrambe le sfide attirano l’attenzione degli appassionati di sport.

? Cosa sapere Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev ai quarti dell'ATP Madrid giovedì 30 aprile.. Perugia ospita Civitanova per la prima gara della finale play-off Superlega alle 20:30.. Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid questo giovedì 30 aprile, in una giornata sportiva che vede anche Perugia e Civitanova protagoniste della prima gara della finale play-off di Superlega. Il palinsesto odierno offre una stratificazione di emozioni che spaziano dalla polvere rossa dei campi spagnoli alla tensione agonistica dei palasport italiani. Mentre il tennis maschile si concentra sulla sfida tra il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Cobolli sfida Zverev: la sfida per il sogno nei quarti

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