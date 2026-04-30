Madrid 2026 p 7 | A lezione da Sinner

Al Mutua Madrid Open, il tennista italiano Jannik Sinner ha affrontato un match difficile contro Jódar. Dopo aver superato l’avversario con una prestazione molto solida, in particolare nel secondo set, Sinner si è imposto con una prova che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La partita ha visto il numero uno del mondo dimostrare grande determinazione e abilità, consolidando la sua presenza nel torneo.

Prestazione chirurgica di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open: il numero 1 del mondo supera l’insidioso Jódar con una prova magistrale, soprattutto nel secondo set. Decisiva la serie finale di 11 punti e un tiebreak vinto a zero, che spalancano a Sinner le porte della prima semifinale in carriera nella capitale iberica. Salgono così a 26 le vittorie consecutive nei Masters 1000, confermando un dominio assoluto in questa fase della stagione. Dall’altra parte, “Baby Rafa” mostra carattere: dopo un primo set complicato, con troppi errori e tanta tensione, annulla 7 palle break su 9 e se ne procura altrettante, neutralizzate da notevoli soluzioni di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Madrid 2026 p. 7: A lezione da Sinner Madrid 2026 p. 7: A lezione da Sinner Notizie correlate Sinner a Madrid: lezione di spagnolo e battuta fulminante su Bumble? Cosa sapere Sinner batte Moller 6-2 6-3 a Madrid e parla del suo studio dello spagnolo. Atp Madrid 2026, montepremi da 1 milione di euro. Quando gioca Jannik SinnerIl circuito ATP si sposta a Madrid per il secondo Masters 1000 sulla terra battuta, tappa chiave verso il Roland Garros. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Madrid Open 2026, Sinner e le teste di serie al sorteggio del tabellone; Tennis oggi · Madrid Open 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; Super Sinner: gran recupero e passante imprendibile per Bonzi. VIDEO. I media inglesi vanno all’attacco dell’arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di “furto” E tirano in ballo gli italiani Mariani e Di Bello che neanche c’erano: https://fanpa.ge/1xchr - facebook.com facebook Il Rayo Vallecano, la terza squadra di Madrid, rappresenta un quartiere popolare e di sinistra, non vende biglietti online, ha uno stadio malmesso e alcuni conflitti interni. Stasera giocherà la semifinale di una coppa europea, la prima della sua storia: x.com