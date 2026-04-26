Sinner a Madrid | lezione di spagnolo e battuta fulminante su Bumble

Durante il torneo di Madrid, il tennista ha vinto il suo incontro concludendo il match in due set contro l'avversario. Nel corso della conferenza stampa, ha menzionato di aver iniziato a studiare lo spagnolo e di volerlo parlare fluentemente entro un anno, con il supporto di un fisioterapista argentino. Inoltre, ha commentato con una battuta su Bumble, senza entrare in dettagli.

? Cosa sapere Sinner batte Moller 6-2 6-3 a Madrid e parla del suo studio dello spagnolo.. L'atleta punta a padroneggiare la lingua in un anno con l'aiuto del fisioterapista argentino.. Sinner chiude la sfida contro Moller con un punteggio di 6-2, 6-3 a Madrid, concedendosi un momento di leggerezza linguistica durante l’intervista post-partita. Il tennista ha dominato il confronto sul campo, ma è stato il dialogo con l’intervistatore a catturare l’attenzione dei presenti. Il tema centrale del colloquio è stato il percorso di apprendimento della lingua spagnola intrapreso dall’atleta, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere una buona padronanza del idioma entro un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner a Madrid: lezione di spagnolo e battuta fulminante su Bumble Notizie correlate Tennis, Sinner e Alcaraz arrivano ai Laureus Award di Madrid: lo spagnolo con il tutore al polso destroPasserella d’onore a favore di flash per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivati ai Laureus Awards di Madrid. Sinner usa Bumble? Il giornalista lo fraintende e lui reagisce così: che risate!Curioso siparietto tra Jannik Sinner e un giornalista nel post-partita contro Moller: l'azzurro cita alcune app che potrebbe usare per imparare lo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice; Sinner avanti con il brivido! Perde il primo set, ma rimonta Bonzi; Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA. Sinner avanza a Madrid, battuto Moller in due set. L'avversario di Jannik agli ottaviIl numero 1 al mondo torna in campo sul rosso della Caja Magica per contendere al danese n. 151 Atp l'accesso agli ottavi del torneo ... tuttosport.com A Madrid, Sinner si mostra umano: Bonzi lo graffia, Alcaraz depone le armi e Moller fiuta l'occasioneL’esordio contro Bonzi ha lasciato un messaggio più utile del punteggio. Non tanto per il risultato, quanto per la natura della partita: ... msn.com VITTORIA IN DUE SET PER JANNIK Sinner batte agilmente Moller e conquista l’accesso per gli ottavi, dove affronterà uno fra Norrie e Tirante - facebook.com facebook Tennis: Sinner supera il danese Moller e approda agli ottavi a Madrid. Tutto facile per l'azzurro che vince in due set 6-2, 6-3 #ANSA x.com