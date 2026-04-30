Madre accusata di aver picchiato i figli chiesto il patteggiamento | versati 10mila euro ai bimbi

Il procedimento nei confronti di una donna di 31 anni, accusata di aver maltrattato i propri figli, si concluderà il 18 giugno con la decisione del giudice per l'udienza preliminare, salvo eventuali variazioni. La donna ha chiesto il patteggiamento e ha versato 10.000 euro ai bambini coinvolti. La vicenda riguarda presunte violenze familiari che avrebbero coinvolto i due figli piccoli.

Si chiuderà il prossimo 18 giugno, salvo colpi di scena, con la decisione del gup il procedimento nei confronti della 31enne accusata di maltrattamenti in famiglia per presunte violenze sui due figli piccoli. Questa mattina, davanti alla giudice per l’udienza preliminare Angela Maria Nutini, la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Madre accusata di aver picchiato i figli, chiesto il patteggiamento: versati 10 mila euro ai bimbiSi chiuderà il prossimo 18 giugno, salvo colpi di scena, con la decisione del gup il procedimento nei confronti della 31enne accusata di... Famiglia nel bosco, insulti a Cecilia Angrisano dopo aver sottratto i figli alla madre: "Attenta ai tuoi bimbi"; rafforzata scortaA seguito dei ripetuti attacchi ricevuti sui social nei mesi scorsi, a Cecilia Angrisano è stata garantita un'ulteriore forma protezione che resterà... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Egitto, confermata condanna a donna italiana accusata di adulterio: rischia il carcere; Omicidio di Muggia, la madre verso il processo; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; Madre accusata dell’omicidio del figlio: la perizia indica un vizio di mente parziale. Botte ai figli piccoli per stare sul cellulare: la madre ‘risarcisce’ con 5mila euroÈ iniziato il processo per la mamma di 31 anni accusata di avere preso a calci e schiaffi i propri figli di uno e tre anni, colpevoli di aver chiesto attenzioni per mangiare, andare in bagno o sempl ... primocanale.it Forlì, maltrattamenti nei confronti dei figli: condannata madre cineseSi è chiuso con una sentenza di condanna il processo a carico di una madre cinese di 39 anni, accusata di aver trasformato la vita dei suoi figli in ... corriereromagna.it A processo c’era anche la madre della 33enne, accusata di diffamazione per aver inondato di commenti i profili social dell’ex consuocero. Assolta perché «il fatto non sussiste» - facebook.com facebook La condanna di Chiara Petrolini, la madre accusata di aver ucciso i due figli prima e sotterrato poi, chiude una vicenda tragica. Tragica per tutti, soprattutto per una società che non riesce a fare abbastanza per i diversi e molteplici disagi che spesso ci colpisco x.com