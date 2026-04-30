Madre accusata di aver picchiato i figli chiesto il patteggiamento | versati 10 mila euro ai bimbi

Una donna di 31 anni è sotto processo per presunti maltrattamenti ai danni dei suoi due figli piccoli. Il procedimento si avvicina alla fase conclusiva e si dovrebbe decidere il prossimo 18 giugno, a meno di eventuali imprevisti. La donna ha chiesto di patteggiare e ha già versato 10 mila euro in favore dei minori coinvolti.

Si chiuderà il prossimo 18 giugno, salvo colpi di scena, con la decisione del gup il procedimento nei confronti della 31enne accusata di maltrattamenti in famiglia per presunte violenze sui due figli piccoli. Questa mattina, davanti alla giudice per l’udienza preliminare Angela Maria Nutini, la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, insulti a Cecilia Angrisano dopo aver sottratto i figli alla madre: "Attenta ai tuoi bimbi"; rafforzata scortaA seguito dei ripetuti attacchi ricevuti sui social nei mesi scorsi, a Cecilia Angrisano è stata garantita un'ulteriore forma protezione che resterà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Egitto, confermata condanna a donna italiana accusata di adulterio: rischia il carcere; Omicidio di Muggia, la madre verso il processo; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; Madre accusata dell’omicidio del figlio: la perizia indica un vizio di mente parziale. Botte ai figli piccoli per stare sul cellulare: la madre ‘risarcisce’ con 5mila euroQuesta mattina la giudice Angela Nutini ha accolto la richiesta di risarcimento: cinquemila euro a ciascun figlio e rinviato per il patteggiamento al 18 giugno. La donna, che ha perso la responsablità ... primocanale.it Omicido di Muggia, la madre verso il processoSecondo la perizia presentata al Gip, Olena Stasiuk aveva il controllo della propria volontà quando ha accoltellato a morte il figlio di nove anni ... rainews.it A processo c’era anche la madre della 33enne, accusata di diffamazione per aver inondato di commenti i profili social dell’ex consuocero. Assolta perché «il fatto non sussiste» - facebook.com facebook La condanna di Chiara Petrolini, la madre accusata di aver ucciso i due figli prima e sotterrato poi, chiude una vicenda tragica. Tragica per tutti, soprattutto per una società che non riesce a fare abbastanza per i diversi e molteplici disagi che spesso ci colpisco x.com