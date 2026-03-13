Famiglia nel bosco insulti a Cecilia Angrisano dopo aver sottratto i figli alla madre | Attenta ai tuoi bimbi ; rafforzata scorta

A seguito dei ripetuti attacchi ricevuti sui social nei mesi scorsi, Cecilia Angrisano, coinvolta in una vicenda familiare nel bosco, ha subito insulti dopo aver sottratto i figli alla madre. Durante l’episodio, qualcuno le ha rivolto minacce come “Attenta ai tuoi bimbi”. Per garantire la sicurezza, le è stata rafforzata la scorta.

A seguito dei ripetuti attacchi ricevuti sui social nei mesi scorsi, a Cecilia Angrisano è stata garantita un'ulteriore forma protezione che resterà in vigore fino al termine dell'incarico In seguito all'ordinanza con cui aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di Natha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, insulti a Cecilia Angrisano dopo aver sottratto i figli alla madre: "Attenta ai tuoi bimbi"; rafforzata scorta Articoli correlati Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezioneDopo le minacce da lei ricevute in relazione al caso della famiglia nel bosco, è stato deciso di aumentare la vigilanza nei confronti di Cecilia... Famiglia nel bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del tribunale dei minori AngrisanoAttacchi e minacce sui social a seguito degli ultimi sviluppi che hanno portato a separare Catherine dai tre figli, tuttora ospiti della casa... Aggiornamenti e notizie su Cecilia Angrisano Temi più discussi: Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Angrisano: rafforzata la vigilanza; Famiglia del bosco, rafforzata la scorta alla presidente del Tribunale: Attenta ai tuoi figli; Famiglia nel bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori; Famiglia nel bosco, sotto protezione la giudice che ha firmato la sospensione della potestà genitoriale. Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: Attenta ai tuoi figliDopo le minacce alla giudice Cecilia Angrisano per l'ordinanza sul caso della famiglia nel bosco è stata rafforzata la protezione nei suoi confronti. virgilio.it Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame»I tre bambini di Catherine e Nathan, che ora vivono nella casa famiglia di Vasto senza più la mamma allontanata venerdì scorso per dissidi con gli operatori della ... ilmattino.it Motivi di ordine pubblico, recita la motivazione. E la giudice Cecilia Angrisano è costretta a disertare l'incontro già fissato da tempo con gli studenti di Avezzano sul disagio giovanile. "Minori in un mare burrascoso" il titolo della conferenza annullata che avrebb - facebook.com facebook Sotto protezione il magistrato della famiglia nel bosco, Cecilia Angrisano: «Su di me toni aggressivi». Ma diverse sue frasi del passato fanno discutere. di @FdQdT x.com