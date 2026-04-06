Il prossimo 21 aprile 2026, tra le 17 e le 19, si terrà un evento presso la Sala delle Lupe. Durante l'incontro verranno presentate le parole giovanili in corsa per il premio del 2026, tra cui “slayare”, “ghostare” e “drippare”. Questi termini sono entrati nel linguaggio quotidiano di molti giovani e sono stati selezionati per la competizione. L’evento prevede l’esposizione dei termini e una discussione sulla loro diffusione tra le nuove generazioni.

Il 21 aprile 2026, a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 19.00, presso la Sala delle Lupe del Palazzo Pubblico di Siena, nella cornice di Parole in cammino, il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia (21-24 aprile), raccoglieremo, fra i giovani e gli adulti presenti, le parole (e le espressioni) candidate al titolo di “parola giovanile” del 2026. Chi vorrà partecipare all’iniziativa potrà presentarsi nella Sala delle Lupe e registrare un piccolo video in cui dichiari la sua scelta, corredandola di una breve motivazione. La proposta di candidatura a parola giovanile per l’anno in corso farà entrare di diritto il proponente nella giuria incaricata di votare, dopo il 30 novembre 2026, le dieci parole più gettonate fino a quel momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Slayare, ghostare, drippare: ecco le ‘parole giovanili’ candidate per il premio 2026

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