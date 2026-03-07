Porto le concessioni Aperte le buste in Provincia Ecco i primi classificati

Nella provincia sono state aperte le buste relative alle concessioni demaniali a Porto Ercole, concludendo così la procedura di valutazione. La commissione ha esaminato le offerte per le concessioni sul territorio di Monte Argentario, e sono stati resi noti i primi classificati. La procedura si è svolta nei giorni successivi alla scadenza del bando.

MONTE ARGENTARIO Terminata la procedura di apertura delle "buste" dalla commissione della Provincia sulle concessioni demaniali a Porto Ercole, il cui bando è terminato alcuni giorni fa. Ogni società poteva partecipare ad un massimo di due lotti sugli 11 presenti, mentre per le assegnazioni definitive occorrerà attendere. Definiti così i primi classificati sui pontili e gli ormeggi nel porto, ad esclusione di un piccolo lotto (E) la cui gara è andata deserta. Riguardo gli altri dieci, per i due lotti più grandi – e quindi più ambiti – ci sono state 5 offerte ciascuno, con il primo classificato che è diverso da quello che deteneva in precedenza la concessione (Marinedi).