Made in Pisa Valdicecina edition Dedicato ai giovani imprenditori

A Volterra si tiene la terza edizione di Made in Pisa – Valdicecina Edition, un evento dedicato ai giovani imprenditori e imprenditrici locali. L’iniziativa si concentra sulla creazione di relazioni autentiche e sul confronto diretto tra i partecipanti, offrendo uno spazio di networking nel territorio. L’evento mira a favorire incontri tra imprenditori emergenti, promuovendo occasioni di scambio e collaborazione tra le nuove generazioni di imprenditori.

VOLTERRA Torna con la sua terza edizione Made in Pisa – Valdicecina Edition, il format di networking dedicato a giovani imprenditori e imprenditrici del territorio, che mette al centro relazioni autentiche e confronto diretto. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 12 maggio, a partire dalle 18:30, nella suggestiva cornice della tenuta Monterosola, nel cuore della Valdicecina. L’evento si distingue per un format volutamente informale, una sorta di speed-date professionale per giovani imprenditori: niente cravatte, pitch strutturati o convenevoli. I partecipanti si ritrovano attorno a un tavolo, condividendo un calice di vino della tenuta accompagnato da stuzzichini, per confrontarsi in modo spontaneo su cosa significhi oggi fare impresa da giovani nella provincia di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Made in Pisa, Valdicecina edition. Dedicato ai giovani imprenditori Notizie correlate Made in Pisa - Val Di Cecina Edition: un momento di networking tra giovani imprenditoriLa terza edizione di Made in Pisa - Val Di Cecina Edition torna con un nuovo appuntamento di networking informale dedicato a giovani imprenditori e... Voci giovani: un nuovo podcast dedicato ai giovani imprenditori e professionistiLa puntata zero del nuovo podcast “Voci giovani”, dedicato al confronto tra giovani imprenditori, professionisti e protagonisti del sistema... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Networking tra giovani imprenditori, torna Made in Pisa – Val di Cecina Edition; Made in Pisa - Val Di Cecina Edition: un momento di networking tra giovani imprenditori; Cna, uno speed date per giovani imprenditori; Made in Pisa, Valdicecina edition. Dedicato ai giovani imprenditori. Made in Pisa, Valdicecina edition. Dedicato ai giovani imprenditoriVOLTERRA Torna con la sua terza edizione Made in Pisa – Valdicecina Edition, il format di networking dedicato a giovani ... lanazione.it Made in Pisa - Val Di Cecina Edition: un momento di networking tra giovani imprenditoriTorna questa volta a Volterra l'appuntamento in collaborazione CNA Pisa, CNA Giovani Imprenditori Pisa e Associazione Lume. lanazione.it Il 29 aprile 2026 il Ministro Giuseppe Valditara parteciperà, a San Leucio di Caserta, alla giornata conclusiva dell’iniziativa “La Scuola Italiana per il Made in Italy”, che coinvolge istituti scolastici da tutta Italia con attività dedicate alla promozione e alla valorizz - facebook.com facebook