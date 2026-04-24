È in programma la terza edizione di Made in Pisa - Val Di Cecina Edition, un evento dedicato al networking tra giovani imprenditori e imprenditrici del territorio. L'iniziativa si svolge con un appuntamento informale, offrendo l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi in modo diretto. L’evento si rivolge a coloro che operano nelle imprese locali, favorendo lo scambio di idee e contatti tra i partecipanti.

La terza edizione di Made in Pisa - Val Di Cecina Edition torna con un nuovo appuntamento di networking informale dedicato a giovani imprenditori e imprenditrici del territorio. Questa volta l’incontro fa tappa a Volterra, nel cuore della Val di Cecina, nella suggestiva cornice della Tenuta Monterosola. Niente cravatte, pitch forzati o convenevoli di rito: qui ci si siede attorno a un tavolo, si brinda con un calice di vino della tenuta, accompagnato da qualche stuzzichino, e si parla senza filtri di cosa significhi oggi fare impresa da giovani nella provincia di Pisa. Un confronto autentico, diretto, alla pari. È un’occasione per condividere sfide, idee, opportunità e difficoltà reali, in un clima aperto e collaborativo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Made in Pisa - Val Di Cecina Edition: un momento di networking tra giovani imprenditori

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