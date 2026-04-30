Made in Italy Lidl porta il modello di formazione duale nella gdo

Lidl Italia ha avviato un programma di formazione duale che coinvolge i propri punti vendita e le scuole professionali. Per il secondo anno consecutivo, l'azienda si impegna a offrire percorsi di formazione pratica ai giovani. L'iniziativa si svolge all’interno della grande distribuzione organizzata, coinvolgendo studenti e lavoratori in stage e corsi di formazione. La collaborazione tra azienda e istituti scolastici mira a sviluppare competenze specifiche nel settore.

(Adnkronos) – Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo del calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzando oggi a Roma, presso il MoMeC, una tavola rotonda dal titolo 'Capitale umano Made in Italy e gdo, il successo del modello Lidl'. Il saluto istituzionale che ha aperto l’evento è stato portato da Massimo Greco, firettore dell’Unità di supporto del Garante prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come la competitività del Made in Italy sia legata alla valorizzazione del capitale umano....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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