Nel corso di quattro anni, più di 550 apprendisti hanno partecipato a un percorso di formazione duale in Italia, coinvolgendo diverse regioni del paese. La proposta formativa, avviata quattro anni fa, ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse zone, coprendo un ampio spettro geografico. La formazione si è articolata nel tempo, con quattro edizioni complessive.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - “Questa iniziativa, partita quattro anni fa, nelle sue quattro edizioni ha visto il coinvolgimento di oltre 550 apprendisti che seguono la formazione duale in tutta Italia, da Nord a Sud. Siamo qui, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per consegnare i diplomi della seconda classe. In questi anni abbiamo ricevuto oltre 23.000 candidature di ragazzi in tutta Italia che erano interessati ad entrare nella nostra squadra”. Così Sebastiano Sacilotto, ceo di Lidl Italia, intervenendo all'incontro, il 27 marzo scorso al ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, durante il quale sono stati presentati i risultati ottenuti con l'introduzione del modello di alto apprendistato della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) negli Its Academy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Sacilotto (Lidl Italia): "Bene 550 apprendisti formati con modello duale in quattro anni"

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