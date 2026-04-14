Due candidati si sono confrontati sui loro programmi, coprendo diversi ambiti. Tra le questioni affrontate ci sono il decreto Crescita, le pubblicità legate alle scommesse e le iniziative per i settori giovanili. Entrambi hanno presentato proposte e interventi specifici, evidenziando differenze e similitudini nelle loro posizioni. La discussione si è concentrata anche sulla riforma di alcune strutture e sulla regolamentazione di settori strategici.

Giovanni Malagò e Giancarlo Abete sono i due candidati alla presidenza della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina seguite all'eliminazione dell'Italia dalla corsa per il Mondiale. Ecco i programmi dei due candidati a confronto. È lunedì il giorno. Il candidato Malagò farà visita ai club negli uffici milanesi della Lega. Riunione informale o assemblea poco cambia, la sostanza è che si discuterà di programmi. La Serie A ha già steso il proprio documento, Malagò porterà altre idee e tre priorità assolute. La prima. In caso di elezione, il primo tema da trattare con il governo sarà la reintroduzione del Decreto Crescita o qualcosa, con un altro nome, che abbia la stessa funzione: incentivare l’acquisto di grandi giocatori dall’estero.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò e Abete, dai settori giovanili al decreto crescita: i programmi dei due candidati a confronto

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