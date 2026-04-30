Macellaio impiccato chiesto l’ergastolo per l’ex vigile

Un ex vigile è accusato di aver ucciso un macellaio impiccandolo, e la procura ha chiesto l’ergastolo. Secondo gli inquirenti, il movente alla base del gesto sarebbe stato legato a questioni di denaro. Durante il processo sono stati ascoltati testimoni e analizzate le prove che collegano il comportamento dell’imputato alla volontà di ottenere un guadagno finanziario. La vicenda si sviluppa con un’attenzione particolare alla ricostruzione dei fatti e alle motivazioni dietro il gesto.

In questa vicenda esiste "un filo rosso che lega tutta la condotta" del principale imputato: il danaro. "È ossessionato e drogato dal danaro". "Sfruttava" il defunto macellaio con prestiti usurari tanto che "negli anni lo ha spolpato. E lo ha ucciso quando non c’era più niente da prendere". Una verità, quella della Procura di Ravenna, che nella tarda mattinata di ieri davanti alla Corte d’Assise romagnola, ha restituito la richiesta di due condanne per la morte del macellaio 64enne Domenico Montanari, trovato impiccato all’alba del 25 luglio 2019 all’interno della bottega storica di Faenza della quale era contitolare. Ovvero l’ergastolo per il principale imputato, l’ex vigile urbano 57enne Gian Carlo Valgimigli per il quale è stata chiesta l’esclusione delle attenuanti generiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macellaio impiccato, chiesto l’ergastolo per l’ex vigile Notizie correlate “Morte del macellaio Montanari, condannate all’ergastolo l’ex vigile, pena di 22 anni per il coimputato”Ravenna, 29 aprile 2026 – Ergastolo per il 57enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli e 22 anni per il 33enne albanese Daniel Mullaliu, fratello... Vigile si intasca gli incassi delle multe degli automobilisti: chiesto il processo per peculatoUn agente della polizia locale è accusato di essersi intascato quasi mille euro di multe mentre era in servizio a Magnago (Milano). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Macellaio impiccato, chiesto l’ergastolo per l’ex vigile; Processo per la morte del macellaio Domenico Montanari: chiesto l'ergastolo; Omicidio del macellaio, l'accusa chiede una duplice condanna per gli imputati; Macellaio morto impiccato, chieste due condanne per omicidio a Ravenna. Macellaio impiccato, chiesto l’ergastolo per l’ex vigileIn questa vicenda esiste un filo rosso che lega tutta la condotta del principale imputato: il danaro. È ossessionato ... ilrestodelcarlino.it Processo per la morte del macellaio Domenico Montanari: chiesto l'ergastoloLa Procura di Ravenna chiede il carcere a vita per l'ex vigile urbano Valgimigli e 22 anni per l'altro imputato. Il 64enne fu trovato impiccato nel negozio di Faenza ... rainews.it IRAN, ENNESIMA ESECUZIONE: IMPICCATO OPPOSITORE REGIME PER PRESUNTO COLLABORAZIONISMO CON ISRAELE Un uomo condannato per appartenenza a un gruppo di opposizione fuorilegge e per presunta collaborazione con Israele e' stato - facebook.com facebook