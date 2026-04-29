Morte del macellaio Montanari condannate all’ergastolo l’ex vigile pena di 22 anni per il coimputato

A Ravenna si è conclusa con una condanna all’ergastolo per un ex vigile urbano e a 22 anni di reclusione per un coimputato il procedimento legato alla morte di un macellaio. La sentenza è stata pronunciata in seguito a un processo che ha visto coinvolte le due persone, accusate di aver partecipato all’omicidio avvenuto alcuni anni fa. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale, con le accuse che sono state confermate in aula.

Ravenna, 29 aprile 2026 – Ergastolo per il 57enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli e 22 anni per il 33enne albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del primo. Sono le richieste formulate nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, in corte d’assise a Ravenna dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza al processo per la morte di Domenico Montanari, il macellaio 64enne contitolare dell’‘Antica Macelleria Bandini’ di Faenza, trovato impiccato all’alba del 25 luglio 2019 all’interno della sua attività. Un suicidio diventato omicidio in seguito alle dichiarazioni ai pm Barberini e Scorza del 59enne di Afragola, Antonio Barra, ora detenuto ad Ancona con un fine pena nel 2037, ex compagno di cella dell’ex vigile Gian Caro Valgimigli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Morte del macellaio Montanari, condannate all’ergastolo l’ex vigile, pena di 22 anni per il coimputato” Notizie correlate Leggi anche: Morte del macellaio Montanari: "Non mi parlò di suicidio ma di omicidio" Leggi anche: Corea del Sud, ergastolo per Yoon Suk Yeol: l’ex presidente evita la pena di morte Approfondimenti e contenuti Morte del macellaio Montanari, condannate all’ergastolo l’ex vigile, pena di 22 anni per il coimputatoLe richieste dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza al processo per il decesso del contitolare dell’‘Antica Macelleria Bandini’ di Faenza ... ilrestodelcarlino.it Morte del macellaio Montanari: Non mi parlò di suicidio ma di omicidioLo hanno ammazzato in macelleria, lo hanno preso alle spalle di sorpresa. Era di notte ed erano in quattro. Un po’ umile servitore della giustizia e della verità e un po’ dottor divago. Senza ... ilrestodelcarlino.it