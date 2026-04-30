M5S Conte annuncia il rientro | intervento ok sono convalescente

Un esponente politico ha annunciato il suo rientro in attività dopo aver subito un intervento chirurgico. In un messaggio, ha ringraziato per i numerosi messaggi di supporto ricevuti, specificando che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ha aggiunto di sentirsi bene e di aver ripreso alcune attività lavorative, confermando il suo stato di convalescenza.

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