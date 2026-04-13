M5S ecco ‘Una nuova primavera’ Conte presenta il suo manifesto | Ci sono premesse per vincere elezioni

Al Tempio di Adriano, nel cuore di Roma, si è tenuta la presentazione del primo libro di Giuseppe Conte, intitolato

(Adnkronos) – E' un parterre d'onore quello che si riunisce al Tempio di Adriano, in pieno centro a Roma, per la presentazione del primo libro di Giuseppe Conte da politico, 'Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia'. C'è tutto il Movimento 5 stelle, compresa Virginia Raggi, Paola Taverna,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La Nuova primavera di @GiuseppeConteIT . Il leader M5s in grande spolvero presenta il suo libro intervistato da un attento @giovannifloris3. Come si dice a Roma: "Chi mena per primo mena due volte". Ma chi le ha prese #m5s #campolargo #primarie x.com