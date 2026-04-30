Lutto nel 118 | Patrizia muore dopo una lunga agonia

Una donna coinvolta in un incidente in scooter è deceduta dopo un periodo di agonia. La vittima, di nome Patrizia, è stata trasportata dagli operatori del 118 e ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni prima di spegnersi. L’incidente si è verificato nel territorio di una città del sud Italia, provocando il cordoglio tra i soccorritori e la comunità locale.

Una grande tragedia ha gettato nel dolore il 118 napoletano. Patrizia Di Giorgio ha perso la vita dopo una lunga agonia a seguito di un incidente in scooter. A diffondere la triste notizia è l'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. I funerali si terranno domani, venerdì 1 maggio, a San Gennaro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Dopo una lunga agonia, Domenico è volato tra gli angeliOggi non è il tempo né il momento del giudizio; quello lo lasciamo a chi di dovere… ma che certamente non ci renderà felici. Lutto nel giornalismo, Adriana se ne è andata a 40 anni dopo una lunga malattiaLa notizia ha lasciato sgomenta Napoli e il mondo dell’informazione: è morta dopo una lunga malattia la giornalista Adriana Schiavo, aveva solo 40... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Un cancro al seno spegne il sorriso di Patrizia: è morta a 44 anni. Femminicidio a Bisceglie, lutto cittadino per i funerali di Patrizia Lamanuzzi. Le esequie nella parrocchia della MisericordiaDomani il rito. Luigi Gentile, di 61 anni, avrebbe prima tentato di strangolarla per poi spingerla dal balcone dell’appartamento in cui la 54enne viveva, al quinto piano di una palazzina di via Vittor ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Bisceglie l'addio a Patrizia Lamanuzzi. Lutto cittadino per i funerali della 54enneIl marito l'avrebbe uccisa spingendola dal balcone prima di togliersi la vita. Città provata dai tanti eventi di cronaca degli ultimi giorni ... rainews.it