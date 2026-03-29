Lutto nel giornalismo Adriana se ne è andata a 40 anni dopo una lunga malattia

Una notizia di lutto ha colpito il mondo dell’informazione e Napoli: la giornalista Adriana Schiavo è deceduta all’età di 40 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e amici, che l’hanno ricordata come una professionista impegnata nel settore. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra chi la conosceva.

La notizia ha lasciato sgomenta Napoli e il mondo dell’ informazione: è morta dopo una lunga malattia la giornalista Adriana Schiavo, aveva solo 40 anni. Stimata dai colleghi e conosciuta per il suo lavoro nel settore della comunicazione, negli anni era diventata un volto apprezzato anche all’interno dell’ Università Federico II, dove aveva proseguito il proprio percorso professionale dopo le esperienze da freelance. Dietro il profilo professionale, però, c’era soprattutto una donna che aveva inseguito la felicità privata con tenacia. Cinque anni fa era diventata madre, realizzando insieme al compagno Fabrizio il desiderio di un figlio a lungo atteso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Addio ad Adriana Schiavo, morta a 40 anni: lutto nel mondo del giornalismo e alla Federico II “Se n’è andata anche lei”. Tv in lutto, l’addio dopo una lunga carrieraIl mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Jane Lapotaire, attrice britannica capace di attraversare teatro e televisione con una...