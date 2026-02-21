Dopo una lunga agonia Domenico è volato tra gli angeli

Domenico, un bambino di due anni, ha perso la vita dopo settimane di sofferenza, causata da un’operazione mal eseguita in ospedale. La sua famiglia denuncia l’inefficienza e la superficialità di chi doveva prendersi cura di lui, mentre il piccolo ha subito un peggioramento progressivo delle sue condizioni. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla qualità delle cure pediatriche locali. La comunità si chiede come si possa prevenire simili tragedie in futuro.

Oggi non è il tempo né il momento del giudizio; quello lo lasciamo a chi di dovere. ma che certamente non ci renderà felici. Lui non tornerà per vivere quella vita a cui era destinato. Ma la storia continua. E chissà, per coincidenza, fato o semplice casualità, in tempo di Quaresima. un bimbo vittima, come Gesù, della poca attenzione e coscienza dell’essere umano, il cui destino viene deciso dagli uomini. Se solo imparassimo tutti a leggere la parola di Dio. ne trarremmo grandi consigli di vita, prenderemmo più coscienza del prossimo, accogliendolo con la parola “CON” e non “PER”. Ma la bellezza di una madre, come la Vergine Maria, sta nella forza di affrontare tale perdita, magari bagnando il cuscino di lacrime, le lenzuola. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Addio a Fra Domenico Russo, si è spento a 51 anni dopo una lunga malattiaQuesta mattina a Foggia è morto Fra Domenico Russo, a soli 51 anni.

Caduta nel pozzetto aperto dai ladri: Graziella è morta a 68 anni dopo un’agonia lunga un meseMerate piange Graziella, la pensionata di 67 anni morta dopo un mese di agonia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.