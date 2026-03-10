Sotto la pelle del mondo teatro immersivo nella Casa delle Culture bambine

Nella Casa delle Culture bambine si svolge un teatro immersivo che invita a esplorare il significato di percepire con la pelle. Attraverso questa esperienza, si cerca di far comprendere come si possa sentire qualcosa in modo diretto e istintivo, senza il filtro della razionalità. L’evento si concentra sull’uso del corpo come strumento di percezione, portando i partecipanti a vivere sensazioni e intuizioni sulle proprie sensazioni tattili.

Cosa significa sentire qualcosa sulla propria pelle o addirittura sentire "con" la pelle? Intuito, percezione diretta, sensazione istintiva e non razionale. La pelle ci fa captare emozioni e vibrazioni prima ancora di elaborarle con il pensiero logico e proprio a questo meraviglioso meccanismo che rende la pelle una "frontiera percettiva" è dedicato l'evento di teatro immersivo che chiude la 12^ edizione di Bestiario immaginato, il format promosso da Damatrà onlus, quest'anno sul filo rosso tematico La pelle è la mia frontiera.

